PON Zameczek myśliwski w Promnicach. Rewitalizacja na półmetku. Zobaczcie zdjęcia

Zameczek będzie przede wszystkim pełnił funkcję edukacyjną. To nie będzie zamknięte muzeum do zwiedzania. To będzie otwarte miejsce do spotkań, dyskusji i degustowania potraw wedle starodawnych receptur. Przez stół do historii, jak powiedział Paweł Jaskinis, dyrektor muzeum wilanowskiego - zapowiada Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie, które od lata 2018 r. zarządza zameczkiem myśliwskim w Promnicach - ulubionym miejscem panów na Pszczynie, a zwłaszcza pań (księżna Daisy von Pless w swoich pamiętnikach pisze wprost: „Kochałam Promnice”).

