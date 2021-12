Ponad 100 nowych miejsc parkingowych na os. Mydlice i droga jak nowa w Dąbrowie Górniczej. To była ekspresowa inwestycja

Ekspresowa inwestycja drogowa w Dąbrowie Górniczej

Pierwsze prace na odcinku od ronda przy Kauflandzie do granicy z Będzinem na ul. Legionów Polskich rozpoczęły się 11 października. W początkowej fazie tej inwestycji frezowana była dziurawa, połatana nawierzchnia oraz wymieniane były krawężniki. Ruch odbywał się jednym pasem jezdni, mogły w trakcie remontu poruszać się tędy autobusy komunikacji miejskiej.

Na przeznaczonym do przebudowy i liczącym dokładnie 689 metrów odcinku między rondem przy ul. Legionów Polskich 127 a granicą z Będzinem droga zyskała całkiem nowa nawierzchnię. Przebudowany został także chodnik, który na odcinku od ronda do ul. Mireckiego usytuowany został po lewej stronie, natomiast od ul. Mireckiego do granicy z Będzinem pozostał po prawej stronie.