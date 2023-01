Ponad 2 tys. wypadków w górnictwie. Znaczący wzrost wypadków śmiertelnych. Wyższy Urząd Górniczy podsumował ubiegły rok PAP

W 2022 r. w polskim górnictwie doszło do 2085 wypadków przy pracy. 1819 to wypadki w kopalniach węgla kamiennego – wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego. Zginęło 37 górników, choć 7 z nich wciąż nie jest uwzględnianych w oficjalnych statystykach – to górnicy poszukiwani w kopalni Pniówek.