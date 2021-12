Ponad 6 mln zł trafi do województwa śląskiego. To środki na służbę zdrowia i modernizację infrastruktury tramwajowej. Kto z nich skorzysta?

- Dodatkowe 6 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa trafiły do województwa śląskiego. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na zadania związane z ochroną zdrowia oraz infrastrukturą drogową. Mówimy tu m. in. o szpitalu w Pyskowicach, Chorzowie czy w Rudzie Śląskiej - mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.