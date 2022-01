Ponad 700 dzieci przyszło na świat w sosnowieckim Szpitalu Miejskim w ubiegłym roku

736 powodów do dumy

Sosnowiecki Szpital Miejski podsumował miniony 2021 rok pod względem liczby urodzeń. W 2021 roku personel szpitala odebrał 736 porodów. Co ciekawe, na świecie pojawiło się aż 7 par bliźniaków. Statystyka sprzyjała chłopcom, których urodziło się 387, to jest prawie o 40 więcej niż dziewczynek. Najchętniej nadawanymi imionami w Sosnowcu były Zuzanna, Lena, Szymon i Filip.

Najwięcej maluszków urodziło się w czerwcu (72), a najmniej w grudniu (44).

W porodówce Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przychodzą na świat nie tylko przyszli mieszkańcy Sosnowca. Sama porodówka jest jedną z najlepiej ocenianych przez pacjentki w regionie, a przyszłe mamy, to także mieszkanki okolicznych śląskich i zagłębiowskich miast.Bardzo istotna dla pacjentek jest także działalność Oddziału Noworodków i Wcześniaków. Sosnowiecki szpital jest bowiem placówką o II stopniu referencyjności, co oznacza, że jest przygotowany do intensywnej opieki nad noworodkami, także z problemami zdrowotnymi i wcześniakami.