Ponad 8 mln zł częstochowianie przekazali z odpisu 1 procent od podatku organizacjom pożytku publicznego

27 tysięcy mieszkańców Częstochowy wybrało organizacje zarejestrowane w Częstochowie, dzięki czemu trafiło do nich 2 142 927 zł. Jest to o 76 996 więcej w stosunku do roku ubiegłego. W sumie blisko 108 tys. osób, które rozliczają się w częstochowskich urzędach skarbowych przekazało swój 1 proc. organizacjom pożytku publicznego działających w Polsce.

- Wsparcie finansowe organizacji posiadających status pożytku publicznego z pewnością wspomoże realizowane przez nich zadania z zakresu zdrowia publicznego, edukacji, sportu i turystyki, usług społecznych czy opieki nad zwierzętami – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Dzięki prowadzonej kampanii „ Mały procent - wielka siła” mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogli zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się czym się zajmują i jakie są efekty ich pracy.

W Częstochowie od lat była prowadzona szeroka kampania zachęcająca do przekazywania 1 proc. od podatków na organizacje pożytku publicznego. W minionych latach były to m.in. darmowe warsztaty dla mieszkańców w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych : porady psychologów, mediatorów, konsultacje prawnicze, metody radzenia sobie ze stresem i tremą, konsultacje rehabilitacyjne wraz z masażami a nawet pomiary cukru czy ciśnienia krwi. W ich trakcie mieszkańcy Częstochowy mogli zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia działają i jak wiele korzyści przynoszą mieszkańcom naszego miasta.