Ponad tysiąc górników PGG otrzyma odprawy górnicze 120 tys. zł Od nowego roku przejdą do SRK. Do spółki trafią z kopalnią JSW Jastrzębie III PCH

Za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafi ponad tysiąc górników Polskiej Grupy Górniczej, którym będzie przysługiwać prawo do odpraw górniczych wynikających z tzw. ustawie górniczej - poinformował portal money.pl. To zmiana, bo wcześniej górnicy PGG mieli trafić do SRK wraz z likwidowanym ruchem "Pokój" należącym właśnie do PGG.