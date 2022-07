Popełniłeś te grzechy? Nie dostaniesz rozgrzeszenia. Dla tych czynów księża są bezwzględni! Możesz być zaskoczony... Barbara Romańczuk

Spowiedź to ważna część życia osoby wierzącej. Choć przystąpienie do niej wymaga od nas niemałej pokory, jest ona pewnego rodzaju oczyszczeniem, którego potrzebujemy. Postanawiając wyrzec się grzechu i z nim walczyć przyjmujemy pokutę sakramentalną i rozgrzeszenie. Jednak nie wszystkie grzechy podlegają rozgrzeszeniu. Sprawdź, za co ksiądz bezwzględnie Ci go odmówi...