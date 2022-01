Porady fachowców, spotkania z projektantami. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwają 4 Design Days Barbara Kubica-Kasperzec

Jak urządzić w jednym pokoju sypialnię i pokój zabaw dla dzieci? Jak przygotować miejsce do pracy zdalnej, by było nam wygodnie? Jakie kwiaty dobrać do sypialni, a jakie do kuchni? Jakie są najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz? Te i wiele, wiele innych pytań w sobotę i niedzielę (29 i 30 stycznia) można zadać fachowcom, architektom i projektantom wnętrz, którzy przy okazji 4 Design Days goszczą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.