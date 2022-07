Poranne utrudnienia na DK86 i DK79. Na Alei Roździeńskiego zderzyły się ze sobą dwa samochody Szymon Karpe

Przyczyną zderzenia dwóch samochodów na Alei Roździeńskiego w Katowicach. arc

Dziś wczesnym wtorkowym porankiem 12 lipca doszło do zderzenia dwóch samochodów na Alei Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Nikomu nic się nie stało, ale przez to zdarzenie niejeden z podróżujących z pewnością spóźnił się dziś do pracy.