Порція хороших новин з усіх фронтів (Porcja dobrych wiadomości ze wszystkich frontów)

Kateryna Yakovleva
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Сьогодні всі українці православної віри святкують неймовірно світле свято – Великдень. Цей день споконвіків був архіважливим для українця зі своїми традиціями та звичаями. В 2022 році Великдень особливий і абсолютно не схожий на жодне попереднє свято, адже Україна знаходиться у вогні… Наша країна бореться зі всіх сил і як ніколи потребує нашої молитви та підтримки.

Ми - українська редакція, з нагоди такого особливого свята, хочемо поділитися з Вами сьогодні лише позитивними новинами, адже навіть у найтемніші часи можливо побачити світлий промінь надії!
«Азов» разом з морпіхами та іншими підрозділами здійснив успішну контратаку та знищив колону окупантів у Маріуполі.
ЗСУ розбили розвідгрупу росіян та знищили ворожу ракету над півднем України.
На Житомирській трасі відновили сполучення з Києвом.
У Нідерландах за 2 тижні біженка Оксана Олійник запустила українську середню школу.
Станом на ранок 18 квітня втрати російських окупантів у живій силі (вже ні) досягли 20600 солдатів. ЗСУ також знищили майже 800 танків та понад 2000 броньовиків рф.
Вчора у Меджибізькому замку освятили 3000 пасок для українських воїнів.
На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 млн.$. Все обладнання передали на потреби ЗСУ.
68-ма окрема єгерська бригада збила ворожий гелікоптер вартістю 10 млн.$.
Dziś wszyscy Ukraińcy wyznania prawosławnego obchodzą niezwykle jasne święto - Wielkanoc. Ten dzień był zawsze ważny dla Ukraińców z ich tradycjami i obyczajami. W 2022 roku Wielkanoc jest wyjątkowa i zupełnie inna niż wszystkie poprzednie święta, bo Ukraina płonie… Nasz kraj ciężko walczy i potrzebuje naszej modlitwy i wsparcia jak nigdy dotąd.
Redakcja ukraińska, z okazji tak pięknego święta, chce dziś podzielić się z Wami tylko pozytywnymi wiadomościami, bo nawet w najciemniejszych czasach można zobaczyć jasny promień nadziei!

Kateryna Yakovleva
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