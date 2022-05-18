Порівняння історії України і росії. Porównanie historii Ukrainy i rosji

Також назва "Україна" згадується у зв'язку зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича, пізніше при описі подій правління галицько-волинського князя Данила

Москви та Росії тоді ще ніхто не знав

Вищі навчальні заклади:

Російська академія наук була заснована 1724 р., Московський університет у 1755.

В Україні Острозьку академію засновано 1576 року, Львівський університет засновано 1661 р.

Друкований буквар в Україні вийшов у 1574 році у Львові, у Московському царстві це сталося на 60 років пізніше – у 1634 році.

Релігія: Київська митрополія заснована 988 року, а Московська лише 1458 року. Київська ж митрополія на 460 років старша за Московську.

Столиці: Київ засновано 482-го року, м. Москву засновано 1147 сином Володимира Мономаха Юрієм Долгоруким. Київ старший за Москву на 665 років.

Перший монарх, коронований у Московському царстві — Іван Грозний 1547 р. у наших землях Данило Романович Галицький – 1253 р.

Назва:

Вперше «Україна» у літописах зустрічається у 1187 році.

Вперше термін «Росія» знаходимо за правління Івана Грозного на 400 років пізніше.

Автор однієї з перших у світі конституцій Пилип Орлик. 5 квітня 1710 р. був обраний гетьманом. Цього ж дня він оголосив «Конституцію прав та свобод війська Запорізького».

У США конституцію прийняли 1787 року.

У Франції та Польщі лише у 1791 р.

Історичні факти, які слід знати:

Державу під назвою Московія цар Петро I перейменував на Росію аж у 18 столітті, 1721 року!

!Слово «кремль» - є татарське і означає "укріплення на височини"!

У середні віки всі картографи Європи писали та проводили кордон Європи вздовж кордонів Русі (Русь – це територія нинішньої України)! А Московія - улус, зі своїми фінськими народами, була складовою Орди, і Європа її справедливо відносила до Азії!

Дослідження генофонду російського народу проводився російськими вченими 2000-2006 рр. і показали, що генетично росіяни - не слов'яни, а чистокровні фіни, що нічим не відрізняються від мордви (ст. Обличчя російської національності, №15, 2006).

У міфі про «слов'янські корені російських» вченими Росії поставлено ​​жирну крапку: нічого від слов'ян у росіян немає! Лише трохи близька до слов'янської мови російська мова, але і в ній 60-70% не слов'янської лексики.

Ukraina po raz pierwszy pojawia się w Kronice Ipatiewa. Uwaga, nie Małorosja, a właśnie Ukraina. Nikt wtedy nie znał Moskwy i Rosji. Autorem pierwszej konstytucji świata jest Philip Orlyk. 5 kwietnia 1710 został wybrany na hetmana. Tego samego dnia promulgował „Konstytucję Praw i Wolności Armii Zaporoskiej”. Badanie genetyki narodu rosyjskiego zostało przeprowadzone przez rosyjskich naukowców w latach 2000-2006 i wykazało, że genetycznie Rosjanie nie są Słowianami, ale czystej krwi Finami, którzy niczym nie różnią się od Mordowian.

Solomiia Mykytsei

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