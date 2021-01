Porodówka w Chorzowie będzie działać normalnie. NFZ przedłużył kontrakt z Urovitą. Ale szpital i tak przejmie porodówkę

Samą porodówkę natomiast miał przejąć Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Przez ten czas, gdy porodówka byłaby zawieszona, chorzowski szpital przygotowywałby sale i sprzęt w swoich strukturach, by w szpitalu można było prowadził oddział ginekologiczno-położniczy. To zajęłoby jednak kilka miesięcy i przez ten czas działalność chorzowskiej placówki byłaby zawieszona.

Porodówka w Chorzowie nie będzie jednak zawieszona. Urovita kontynuowała rozmowy z NFZ. Ostatecznie Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się przedłużyć kontrakt spółce Urovita na prowadzenie w Chorzowie oddziału ginekologiczno-położniczego do końca czerwca. To pozwoli na przejęcie chorzowskiej porodówki przez ZSM w Chorzowie bez planowanej, kilkumiesięcznej przerwy w działalności oddziału.

To oznacza, że do 30 czerwca 2021 roku porodówkę w Chorzowie wciąż będzie prowadzić spółka Urovita. Zespół Szpitali Miejskich przejmie oddział od 1 lipca. Przez ten czas szpital dostosuje i wyposaży szpitalne sale, tak by od 1 lipca porodówka działała już w strukturach szpitala. Do tego czasu szpital będzie musiał także podpisać kontrakt z NFZ.