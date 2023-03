Porodówka w Rybniku zmieni się nie do poznania. Obecnie szykowany jest projekt remontu, prace budowlane ruszą na początku lata

Najpierw projekt na remont porodówki w Rybniku, potem faktyczne prace budowlane

- Podpisaliśmy umowę. Pierwsze 90 dni to są takie dni projektowe, bo to wykonawca musi przyjść i przygotować koncepcję tego remontu, przygotować projekt. Same prace budowlane powinny się rozpocząć w okolicy czerwca, jeśli oczywiście nie przydarzy nam się żaden kataklizm. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, by to zadanie przeprowadzić - mówi Jarosław Madowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 3 w Rybniku.

Szpital przygotowuje się już na dzień, kiedy na oddział wejdą pierwsze ekipy budowlańców. Oznacza to bowiem konieczność przeniesienia całej porodówki do innej części szpitala, tak by dzieci nie przychodziły na świat przy dźwiękach młotów pneumatycznych. - Przeniesiemy wszystko w inne miejsca w szpitalu, tak, żeby nie zaburzało to żaden sposób funkcji i normalnej pracy tegoż oddziału. Czyli nie przewidujemy, że w trakcie prowadzenia prac remontowych doszło do takich zaburzeń typu zawieszenia czy wstrzymywania pracy, któregokolwiek z elementów oddziału ginekologiczno-położniczego. I tak na przykład porodówka jest już zaplanowana w innym miejscu na czas remontu. Także oddział noworodkowy przeniesiony będzie w inne miejsce na czas remontu. Reszta oddziału - patologia i ginekologia będą funkcjonowała w miarę normalnie - podkreśla dyrektor Madowicz.