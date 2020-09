Porozumienia Jastrzębskie podpisano 3 września 1980 roku: 12 postulatów Solidarności. Archiwalne zdjęcia

Dokładnie 40 lat temu, 3 września 1980 roku 56 zakładów górniczych podpisało porozumienie z rządem. Dotyczyło ono postulatów robotniczych, z których główne dotyczyły wolnych sobót i niedziel, obniżenia wieku emerytalnego dla pracowników dołowych, przyznania dodatków za rozłąkę i zaliczenie pylicy płuc do chorób zawodowych. Te postulaty dodano do 21, które wysunęły zakłady strajkujące na Wybrzeżu. Ostatecznie właśnie 3 września w kopalni Manifest Lipcowy (dzisiejsza Zofiówka) sygnatariusze podpisali Porozumienia Jastrzębskie. Wśród nich byli m.in. Grzegorz Stawski oraz zmarły w ubiegłym roku Tadeusz Jedynak, jeden z sygnatariuszy słynnego porozumienia, wiceszef Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.

Uroczystości rozpoczną się w Jastrzębiu-Zdroju. O godz. 8.00 delegacje Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego „S” i „Solidarności” z kopalni Zofiówka złożą kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego na placu im. Tadeusza Jedynaka.

O godzinie 10.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiona zostanie uroczysta, koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca z udziałem m.in. sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego i Porozumienia Katowickiego.

Następnie uczestnicy obchodów przejadą do Zabrza, gdzie o godz. 12.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pogoń” rozpocznie się uroczysta Nadzwyczajna Sesja Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Na jubileuszowe obrady zostali zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu Regionu począwszy od 1980 roku. W wydarzeniu weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. List Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów odczyta Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zaproszenia na uroczystości zostały skierowane również m.in. do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych .