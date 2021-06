Porwanie dziecka w Sosnowcu? Policja: próba uprowadzenia dziewczynki mogła być nieporozumieniem

Mrożące krew w żyłach plotki krążą po Sosnowcu. Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 45 mogło dojść do próby porwania i uprowadzenia małej dziewczynki. Policja nie bagatelizuje sprawy i wyjaśnia okoliczności próby uprowadzenia dziecka. Być może doszło do nieporozumienia. Jak podkreślają policjanci, warto zgłaszać różne niepokojące nas zachowania.

Porwanie dziecka w Sosnowcu? Policja wyjaśnia sprawę W Sosnowcu mogło dojść do próby porwania dziewczynki. W środę, 9 czerwca, po godz. 17 na placu zabaw nieopodal Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu doszło do dziwnej sytuacji. Nieznany mężczyzna miał spróbować porwać 8-letnią dziewczynkę. Sprawa została zgłoszona na policję przez numer alarmowy jako próba uprowadzenia dziecka. Mężczyzna miał być powstrzymany przez inną kobietę, matkę koleżanki dziewczynki. Jednak wygląda na to, że doszło do nieporozumienia. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- Wyjaśniamy to zgłoszenie. Według naszych wstępnych informacji wynika, że dziewczynka siedziała na drzewie, pod którym przechodził mężczyzna. Ten zdjął ją z drzewa. Być może chciał ją ustrzec przed upadkiem, ale cały czas to wyjaśniamy. Musimy być pewni, co się stało - informuje podkomisarz Sonia Kepper, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Policja podkreśla, że należy być czujnym i wszystkie nietypowe zachowania należy zgłaszać służbom. Wypisywanie anonimowych komentarzy w internecie może wywołać panikę, a nie do końca pomóc.

- Chcielibyśmy, żeby zgłaszano nam wszystkie takie przypadki, kiedy ktoś poczuje się zaniepokojony taką sytuacją. Wolimy tysiąc razy sprawdzić coś, co potem okaże się błahe, niż nie zostać powiadomionym o czymś ważnym, bo ktoś stwierdzi, że się ośmieszy lub że mu się tylko coś wydaje i przesadza. Proszę nam mówić o wszystkich takich przypadkach - apeluje podkomisarz Sonia Kepper.

Służby rozumieją, że rodzice boją się o swoje dzieci. Nie możemy jednak przesadzać w drugą stronę i nie pozwalać im wychodzić z domu. Powinniśmy być uważni. W internecie krąży wiele fake newsów np. o wciąganiu dzieci do białych samochodów, które w ostatnim czasie znów zaczęły przybierać na sile. Policja prosi żeby filtrować takie informacje przed podawaniem ich dalej.