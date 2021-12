Porwanie w Rydułtowach. Kobieta została dotkliwie pobita i przewieziona do Raciborza

- Dyżurny raciborskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, z którego wynikało, że na trasie Rydułtowy - Racibórz pojazdem VW Polo jest przewożona młoda kobieta, która została pozbawiona wolności, pobita, a także usłyszała groźby pozbawienia życia. Policjanci natychmiast przystąpili do działań, efektem było w Raciborzu na ulicy Władysława Reymonta zatrzymanie podejrzanego, którym okazał się 41-letni mieszkaniec Raciborza - mówi Mirosław Szymański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Raciborzu.

Ratunku! Młoda kobieta została dotkliwie pobita i teraz jest przewożona z Rydułtów do Raciborza. Została porwana - takie zgłoszenie usłyszeli raciborscy policjanci w nocy 8 grudnia.

Mężczyzna od razu trafił do policyjnego aresztu, a poszkodowana kobieta do lekarza. Co dokładnie stało się w aucie?

Z naszych, nieoficjalnych ustaleń wynika, że 32-letnia ofiara oraz jej oprawca się znali. Mężczyzna przyjechał po nią do Rydułtów, gdzie ta miała przebywać u znajomych. Początkowo wsiadła do auta z własnej woli, ale po awanturze która po chwili wybuchła i po pobiciu, kobieta zmieniła zdanie i zażądała, by 41-latek pozwolił jej wysiąść z auta. Ten jednak kontynuował jazdę w stronę Raciborza. A obrażenia, jakie odniosła kobieta były poważne, bo mowa o złamaniach kości twarzy.