Pościg policyjny w Częstochowie. Kierowca wysiadł z auta i uciekł policji pieszo Piotr Ciastek

Pościg policyjny w Częstochowie. We wtorek wieczorem 28 grudnia policja zatrzymała do kontroli kierowcę samochodu. Ten jednak nie chciał się podporządkować funkcjonariuszom i uciekł. Służby wciąż go szukają.