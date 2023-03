Pościg za pijanym kierowcą w Wiśle. Wiózł 4-letnie dziecko, miał dożywotni zakaz prowadzenia aut!

Jak informują policjanci cieszyńskiej drogówki, w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi rajdów samochodowych na terenie Wisły, patrolowali między innymi rejon drogi wojewódzkiej w Wiśle Malince. Po godzinie 20:00 podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego seatem.

- Kierowca, zamiast zwolnić, tylko przyspieszył i zaczął uciekać. Nie zareagował najpierw na sygnały zatrzymania podane przez policjanta, który, żeby nie zostać potrąconym, musiał ratować się ucieczką, a następnie na sygnały świetlne i dźwiękowe podczas pościgu. Policjanci natychmiast ruszyli za nim, i już po kilkusetmetrowym pościgu, zatrzymali go. W samochodzie oprócz kierowcy znajdowały się jeszcze cztery inne osoby, w tym 4-letnie dziecko - relacjonują mundurowi.

Kierującym okazał się 38-letni mieszkaniec Cieszyna. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, za to posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.