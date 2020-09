Poseł Maciej Kopiec pyta ministra Jacka Sasina o plany wobec kopalń na Śląsku. Chce wiedzieć, czy do 2030 roku będzie po polskim górnictwie

Ostatnie spotkanie zespołu ds. transformacji górnictwa odbyło się w piątek, 28 sierpnia. Trwało ponad pięć godzin i z tego co przekazał dziennikarzom przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz, wypracowano tylko jedno ustalenie, które ma ograniczyć import energii. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 września.

Pod koniec lipca, przypomnijmy, podczas spotkania związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i wicepremierem Jackiem Sasinem został powołany zespół, który do końca września ma wypracować rozwiązania dla pogrążonej w kłopotach spółki węglowej i całej branży.

Co dalej z górnictwem? Nie ma alternatywy dla kopalń

Do 2030 roku może być po polskim górnictwie

Pomiędzy kolejnymi turami posiedzeń związkowcy "Sierpnia 80" wysłali do pracowników PGG i Tauronu Wydobycie ulotkę informacyjną, z której wynika, że w niedługim czasie może dojść do likwidacji 7 kopalń, a do 2030 „może być praktycznie po polskim górnictwie”.