Посмішка на вустах, надія у наших серцях. Uśmiech na twarzy i wiara w sercu

Російська армія, котра є другою у світі за потужністю, згідно за даними міжнародного рейтингу, виглядає в очах українців як справжнє посміховисько. Вони демонструють свою розгубленість, брак координації дій і дезорієнтацію. Їм не вистачає пального, але вистачає розуму просити його у відділку національної поліції України, вони гублять координати цілей, залишають техніку та тікають у ліс, де мисливці їх просто відстрілюють, вони просять пити та їсти у мирних людей, а ті підсипають їм проносного, закривають у туалетах та підпалюють.

Воєнних історій, котрі ми з посмішкою на обличчі будемо розказувати своїм дітям у вільній і незалежній Україні буде багато і вони будуть різними, проте частина з них точно буде наповнена справжнім гумором, що дає українцям сили йти далі.

Ось, наприклад, відважні Київські гопники, без зброї захопили ворожий БТР, українські роми, викрали у російських окупантів танк, простий громадянин, з цигаркою в зубах, котрий голіруч виніс у лісосмугу ворожу міну, мирне населення Миколаєва, що відважно затримало мародера, котрого без штанів прив'язали до стовпа, або ж дядя Толя, котрий викрав російський БМП причепивши його до свого трактора. Всі ці історії тільки підтверджують силу козацького духу звичайних мирних людей, в домівки котрих прийшла війна. Ми посміхаємося і продовжуємо боротися. Ніхто не залишається осторонь. Медики, журналісти, діти, що плетуть маскувальні сітки, жінки котрі готують їсти для захисників, волонтери, Територіальна Оборона та ЗСУ – кожен героїчно тримає свій фронт.

Разом ми впевнено йдемо до перемоги!

Solomiia Mykytsei

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