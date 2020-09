Poszukiwani za zabójstwo. Kobiety i mężczyźni są na policyjnej liście podejrzanych o zabójstwo

Tragedia w Białymstoku: dlaczego samobójca zabija bliskich? Rozmowa z psychologiem

Wczoraj, 31 sierpnia, w wybuchu domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Eksplozję spowodował mężczyzna, który sam zginął. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo. Co to znaczy? Dlaczego ktoś decyduje się na samobójstwo, a wcześni...