Poszukiwany 11-latek z Katowic nie żyje. Policja znalazła ciało dziecka

Zaginął 11-latek z Katowic. Policja prosi o pomoc!

Katowiccy policjanci rozpoczęli poszukiwania 11-letniego Sebastiana, który 22 maja nie wrócił do domu.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, chłopiec wyszedł na plac zabaw. Do domu miał wrócić o godz.19, ale wysłał sms-a do swojej mamy z prośbą o przesunięciu powrotu na 19:30. 11-latek otrzymał zgodę na późniejszy powrót, jednak do domu ostatecznie nie wrócił i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego:

wzrost ok 140 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy długie do ramion (ciemny blond),

nos prosty,

oczy ciemno-brązowe.

11-letni Sebastian był ubrany w buty sportowe marki Nike koloru czarno-czerwonego z białą podeszwą, spodnie dresowe koloru czarnego, żółtą bluzę sportowa z kapturem typu kangurka oraz jasno-niebieską kurtkę jeansową.