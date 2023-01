Poszukiwany gwałciciel z Zabrza! Widzieliście go? Mężczyzna podejrzewany jest o zgwałcenie 17-latki. Szuka go policja

Jak poinformowali policjanci z Zabrza do przestępstwa doszło w nocy z 23 na 24 stycznia 2023 roku. Jak przekazał Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji, podejrzewany o zgwałcenie poznał 17-latkę w Sosnowcu.

Podstępem nakłonił ją do wspólnej podróży do Zabrza. Odcinek do Katowic przeszli piechotą, dalej pojechali autobusem. Podczas tego przejazdu mężczyznę zarejestrowała kamera monitoringu.

- Mężczyzna zgwałcił 17-latkę w pustostanie w Sosnowcu - przekazał policjant.

Policja, za zgodą prokuratury, opublikowała w poniedziałek nagranie z wizerunkiem podejrzewanego. Ponadto mężczyzna miał jeszcze ukraść dziewczynie telefon i zegarek.

Jeśli ktokolwiek rozpozna mężczyznę, proszony jest o bezzwłoczny kontakt z zabrzańską policją pod numerem telefonu 47 8534 200 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Policjanci gwarantują anonimowość.