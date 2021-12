Potężny wybuch i pożar w Bytomiu. Płonie kamienica w centrum. Jedna osoba została ranna

Wybuch i pożar w Bytomiu

Do wybuchu butli z gazem propan butan doszło w czwartek 16 grudnia rano na ulicy Webera w Bytomiu. Jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 6.58. Do wybuchu gazu doszło w pustostanie przy ulicy Webera w Bytomiu. Na miejscu strażacy stwierdzili pożar na pierwszym piętrze budynku. Przed budynkiem była jedna osoba, która sama go opuściła. Została ona przetransportowana do szpitala na badania - mówi mł.asp. Wojciech Krawczyk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu.

Na razie trudno powiedzieć, jaki jest stan zdrowia pokrzywdzonej osoby. Sytuacja pożarowa jest już opanowana. Na miejscu pracuje pięć zastępów PSP.