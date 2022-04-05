Потурбуйся про СЕБЕ! (Dbaj o SIEBIE w ten trudny czas)

Є речі, які абсолютно нормальні зараз, у гострому стресі.

Щоб ніхто не лякався сам себе.

Перелік симптомів проявів гострої реакції на стрес в часі війни:

- Провали в пам'яті, "не розумію, що я роблю і куди йду, хто я";

- Почуття, що ні в чому немає сенсу. Майбутнього немає.

- Неможливість доробляти щось, розпочате до війни.

- Ватна голова, зони, які не працюють.

- Найпростіші речі робляться дуже довго, годинами дивлюся в одну точку.

- Не розумієш сенсу звернених до тебе слів.

- Говорити не можеш. Фізично не можеш, навіть коли треба, говорити фізично боляче, навіть найпростіші фрази.

- Або, навпаки, не можеш замовкнути ні на мить. Гарячково говориш і говориш, не має значення, що.

- Раптова гостра ненависть до когось чи чогось.

- Лють і відчуття зради.

- Фізичне відчуття розірваності на шматки.

-Безсоння.

-Безкіне бажання спати.

- Жахи, в яких мозок грає страшними картинками – апокаліпсис.

- Дивні та сильні болі без причин у несподіваних місцях. Запалення всіх слизових. Імунітет не витримує.

- Дикуваті смакові пристрасті, коли їж упереміш шоколад, м'ясо, яблука, хліб, ..., запиваючи все це кефіром.

- Взагалі не відчуваєш голоду.

Психіка намагається впоратися з тим, що відбувається. Зі всіх сил.

У цей час дуже важливо одне - турбота про свої фізичні потреби: їжа, сон, прогулянки та вміння слухати, що просить тіло.Ми повинні розуміти, що наша продуктивність і добре самопочуття є сприятливими чинниками для мобілізації і праці, що в свою чергу є важливими елементами відбудови економіки країни.

Тил має бути міцний, твердий і витривалий, щоб цього досягнути ми повинні дбати про себе і свій психо-фізичний стан.

Symptomy ostrej reakcji na stres są różnorodne, ale możemy wyróżnić główne i najbardziej powszechne z nich: brak apetytu, bezsenność, ból wewnętrzny, brak chęci do życia. My musimy zadbać o siebie, zaspokajać swoje potrzeby, żeby mieć silę i moc walczyć, pracować i utrzymywać gospodarkę państwa.

Solomiia Mykytsei

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