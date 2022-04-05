Потурбуйся про СЕБЕ! (Dbaj o SIEBIE w ten trudny czas)

Є речі, які абсолютно нормальні зараз, у гострому стресі.
Щоб ніхто не лякався сам себе.
Перелік симптомів проявів гострої реакції на стрес в часі війни:
- Провали в пам'яті, "не розумію, що я роблю і куди йду, хто я";
- Почуття, що ні в чому немає сенсу. Майбутнього немає.
- Неможливість доробляти щось, розпочате до війни.
- Ватна голова, зони, які не працюють.
- Найпростіші речі робляться дуже довго, годинами дивлюся в одну точку.
- Не розумієш сенсу звернених до тебе слів.
- Говорити не можеш. Фізично не можеш, навіть коли треба, говорити фізично боляче, навіть найпростіші фрази.
- Або, навпаки, не можеш замовкнути ні на мить. Гарячково говориш і говориш, не має значення, що.
- Раптова гостра ненависть до когось чи чогось.
- Лють і відчуття зради.
- Фізичне відчуття розірваності на шматки.
-Безсоння.
-Безкіне бажання спати.
- Жахи, в яких мозок грає страшними картинками – апокаліпсис.
- Дивні та сильні болі без причин у несподіваних місцях. Запалення всіх слизових. Імунітет не витримує.
- Дикуваті смакові пристрасті, коли їж упереміш шоколад, м'ясо, яблука, хліб, ..., запиваючи все це кефіром.
- Взагалі не відчуваєш голоду.
Психіка намагається впоратися з тим, що відбувається. Зі всіх сил.
У цей час дуже важливо одне - турбота про свої фізичні потреби: їжа, сон, прогулянки та вміння слухати, що просить тіло.Ми повинні розуміти, що наша продуктивність і добре самопочуття є сприятливими чинниками для мобілізації і праці, що в свою чергу є важливими елементами відбудови економіки країни.
Тил має бути міцний, твердий і витривалий, щоб цього досягнути ми повинні дбати про себе і свій психо-фізичний стан.
Symptomy ostrej reakcji na stres są różnorodne, ale możemy wyróżnić główne i najbardziej powszechne z nich: brak apetytu, bezsenność, ból wewnętrzny, brak chęci do życia. My musimy zadbać o siebie, zaspokajać swoje potrzeby, żeby mieć silę i moc walczyć, pracować i utrzymywać gospodarkę państwa.
Solomiia Mykytsei
[email protected]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Reakcja Komisji Europejskiej na rosyjskie okrucieństwa