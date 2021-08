Potworny wypadek busa w Kleszczowie. 9 osób zginęło w drodze do pracy. Dziś mija rok od tragedii OPRAC.: Piotr Sobierajski

Wypadek w Kleszczowie był jedną z największych katastrof drogowych w woj. śląskim. Ludzie jechali do pracy, było po godzinie 22. Jak się potem okazało, były to ostatnie chwile ich życia. 22 sierpnia 2020 roku na odcinku DK88 Kleszczów – Gliwice doszło do jednego z najbardziej tragicznych wypadków, które miały miejsce na śląskich drogach w ostatnich latach. Zginęło aż dziewięciu pasażerów busa. Wszyscy jechali do pracy w Holandii.