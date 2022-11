Poważny wypadek w Łaziskach Górnych. 81-latka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych

Obie uczestniczki zdarzenia były trzeźwe. Mundurowi przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków.

Przy tej okazji przypominamy, że warunki do jazdy stają coraz trudniejsze. Szybko zapadający zmrok, śliska nawierzchnia, marznące opady nie sprzyjają ani kierowcom, ani pieszym.

- Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie oznakowanych przejść! Pieszy, który ma na sobie ciemne ubranie i żadnego odblaskowego elementu, staje się dla kierowców mało widoczny, nawet tam, gdzie przejście jest doświetlone. Zachęcamy, by nosić odblaski nie tylko wówczas, gdy wymagają tego przepisy, ale także w obszarze zabudowanym. Dajmy szansę kierowcy, by ten mógł odpowiednio zareagować - podsumowuje młodszy aspirant Ewa Sikora.