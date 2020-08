Powiat kłobucki na liście żółtych powiatów z dodatkowymi obostrzeniami. Skokowy wzrost zachorowań

- Od pierwszego sierpnia bardzo gwałtownie zwiększała się liczba zakażeń na terenie powiatu. Tendencja wzrostowa w cztery tygodnie o 700 procent. Z tego co widać będzie rosła. Dużo zakażeń mamy w gminie Popów, a wiąże się to z tym, że jest tam sporo większych zakładów pracy. Przeprowadzane są testy z inicjatywy przedsiębiorców. Jest też gmina Lipie, gdzie zakażonych jest około 30, co związane jest m.in. z funkcjonowaniem tzw. izolatorium dla pracowników tymczasowych z Ukrainy. Oni nadal mają wyniki pozytywne i będą tam przebywać - mówi starosta kłobucki, Henryk Kiepura.

- Wczoraj zarekomendowaliśmy wprowadzenie na pierwsze dwa tygodnie września zdalnej nauki dla uczniów szkół średnich. W piątek będzie decyzja sanepidu. Jeżeli opinia będzie pozytywna, to będzie zgoda Zarządu Powiatu, żeby uczniowie przez dwa tygodnie uczyli się w domach, a do szkoły poszli dopiero 14 września - dodaje starosta Kiepura.

Zawody sportowe, mecze, wyścigi Obecnie: na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W sporcie, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych), może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Publiczność na obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m pomiędzy osobami i maksimum 50 proc. liczby miejsc może być zajęte. Sport poza obiektami sportowymi – bez publiczności.

Restauracje Klienci lokali gastronomicznych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa do momentu, kiedy usiądą przy stoliku. Obsługa zakrywa usta i nos.

Udział w mszy św. Obecnie udział we mszy wiąże się z obowiązkiem zakrywania nosa i ust (nie dotyczy to osób odprawiających mszę). Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

W strefie czerwonej: pasażerów będzie mogło tyle, ile wynosi 50 proc. siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy czerwonej, nie można wsiadać, dopóki nie ma poniżej 50 proc. Dotyczy to przewozów lokalnych w ramach obszaru czerwonego.

Podróż samolotem

Na pokładzie samolotu zapewnione są płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego. Dezynfekcja statku powietrznego: raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin. Przekazanie pasażerom do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.