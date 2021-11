Powiat pszczyński. Przyjechał na policję udowodnić, że jest trzeźwy. Stracił dziewczynę, a mundurowi zabrali mu prawo jazdy Piotr Chrobok

26-latek z powiatu pszczyńskiego chciał za wszelką cenę udowodnić swoją trzeźwość. Nie udało mu się. arc.

Niecodzienna sytuacja w powiecie pszczyńskim. Ukochana go porzuciła, a policjanci zabrali prawo jazdy. Taki los spotkał 26-latka, który na komisariacie policji w Pawłowicach chciał udowodnić swoją trzeźwość. Ponieważ mężczyzna "oblał" badanie alkomatem - urządzenie wykazało w jego organizmie pół promila - zostawiła go dziewczyna, a ze względu na to, że przyjechał na policję samochodem, mundurowi zatrzymali mu uprawnienia.