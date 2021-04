Powieść „Karuzela”. Nie tylko dla pań i nie tylko o miłości. O powrotach do domu rodzinnego i o tym, że warto pielęgnować przeszłość

Weronika Solska jest świetną prawniczką, która pewnego dnia bierze miesięczny urlop i wyjeżdża z Warszawy, by uporządkować rodzinne sprawy w Szczecinku. Jej tata, po wielu latach spędzonych w Oksfordzie, postanawia wrócić do kraju. Weronika musi odświeżyć i umeblować jego rodzinny dom, zadbać o ogród, a przede wszystkim odnaleźć… karuzelę. Dziewczyna wie, jak ogromne znaczenie ma karuzela dla ojca, jego wspomnień z dzieciństwa, a ona chce naprawić z nim relacje. Zerwała z nim kontakt, bo nie chciała wysłuchać jego argumentów po rozstaniu z matką Weroniki. Córka źle osądzała ojca, a po latach okazało się, że wina wcale nie leżała wyłącznie po jego stronie.

Pod Szczecinkiem Weronika wynajmuje dom, by stamtąd sprawnie zawiadywać remontem i skupić się na poszukiwaniach karuzeli. Pech chciał, że w tym samym czasie właścicielka wynajęła dom Marii, wykładowczyni akademickiej, która w malowniczo położonej Wrzosówce kończy pisanie książki. Kobiety muszą się porozumieć, choć Weronice daleko do zawierania kompromisów. Jednak pod wpływem Marii i Alberta, lekarza oraz lokalnego miłośnika historii, który pomaga dziewczynie w poszukiwaniach, Weronika się zmienia. Z zasadniczej prawniczki, dla której najważniejsze są paragrafy, rywalizacja z mężczyznami, a wszystko w świecie jest albo czarne albo białe, staje się uczuciową kobietą. Otwiera się na miłość, dostrzega, jak ważne są przyjaźnie, wzajemne relacje i to, że życie w mniejszych miejscowościach jest nawet bogatsze i ciekawsze niż w dużych miastach.