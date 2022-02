Powieść „Krzyż Pański”. Zaginione kufry, spadek, opowieści polskich rodzin z Kresów. To książka historyczna i kryminał w jednym

Wszystko zaczyna się od Archiwum Narodowego Wielkiej Brytanii, gdzie jeden z jego pracowników, tuż przed przejściem na emeryturę, odnajduje dwa niepozorne kufry. Szybko okazuje się, że trafiły one do Londynu z Warszawy tuż po drugiej wojnie światowej. Kufry przywiózł ówczesny ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Ale jak to się stało, że przez pół wieku przeleżały w piwnicy, nikt nigdy nie upomniał się o nie, a instytucja nie szukała spadkobierców?

Kufry zawierają stare mapy i dokumenty napisane po polsku. Jak się okazuje to rodzinne archiwum, którego ostatnią właścicielką była hrabina Elżbieta Radecka-Mikuliczowa. Tropy prowadzą pod Szczecin, gdzie mieszka spadkobierczyni - Anna Fleming. Prowadzi z mężem agroturystykę i świetnie zna historię rodziny. Jej córka mieszka w Szwecji, wnuczka studiuje w Danii, a syn zajmuje się nie wiadomo czym w Londynie. Rodzina sama próbuje rozwikłać zagadkę umieszczoną w zapiskach, dowiedzieć się, gdzie znajduje się spadek, w tym trzecia skrzynia, o której mowa w testamencie. I gdzie jest skarb z czasów Napoleona.