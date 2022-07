Powieść „Niedaleko pada jabłko”, czyli historia nieidealnej rodziny. A w tle tenis, zniknięcie głównej bohaterki i kłopoty dorosłych dzieci

Powieść „Niedaleko pada jabłko”, czyli historia nieidealnej rodziny

Joy Delaney wraz z mężem Stanem prowadziła w Australii szkółkę tenisową. Małżeństwo też świetnie grało w tenisa, odnosiło sukcesy i do tego sportu zachęciło czworo dzieci – dwóch synów i dwie córki. Jednak Amy, Logan, Troy i Brooke nie związali się z tenisem w dorosłym życiu, choć ich ojciec wróżył im niezłą karierę. Gdy Joy i Stan rozstali się ze szkółką, oddali się urokom życia na emeryturze. W dużym domy została tylko ich suczka Steffi. Joy nie za bardzo mogła odnaleźć się w nowej roli – wymyślała dla siebie co rusz kolejne kursy i narzekała na to, że codziennie musi gotować obiady.

Nagle Joy znika. Całej rodzinie wysyła zagadkowego esemesa: „Chwilowo będę poza zasięgiem! Piorę udział w wyrwaniu chorego 21 drzwi dla leci z nowe dworami. Dołączcie wiewiórki! Całusy, mama”. Zaskoczone dzieci Delaneyów nigdy nie widziały matki, która zniknęłaby na dłużej niż kilka godzin. A gdy okazuje się, że jej telefon został znaleziony pod łóżkiem w sypialni, sprawa zaginięcia kobiety staje się coraz bardziej dramatyczna. Bo przecież takiego esemesa mógł wysłać każdy… Czy Stan powiedział policji wszystko o ich ostatniej kłótni? Czy może być głównym podejrzanym? Czy mógłby zabić Joy? Bo przecież on i Joy byli takim zgranym małżeństwem…