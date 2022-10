Powieść „Nieznajoma z Sekwany”. Tajemnicze śledztwo niepokornej policjantki i elementy fantastyczne. A wszystko z Francją w tle

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia z Sekwany zostaje wyłowiona młoda dziewczyna. Żyje, ale jest całkowicie zagubiona. Na ręce ma zegarek, na nogach tatuaże. Zostaje przewieziona do szpitala psychiatrycznego. Wkrótce potem zapada decyzja, by przetransportować ją do innej placówki, ale w czasie transportu kobieta ucieka.

Nikt specjalnie mocno nie przejmuje się tajemniczą kobietą, z wyjątkiem kapitan Roxane Montchrestien. Właśnie ją zdegradowano, odesłano do mało ważnej policyjnej komórki, której szef trafił do szpitala. Policjantka przez przypadek dowiaduje się o młodej dziewczynie, która straciła pamięć. Postanawia na własną rękę poprowadzić śledztwo, bo i tak nic więcej nie ma do roboty. Gdy zaprzyjaźnionemu policjantowi wysyła próbkę DNA nieznajomej, rezultaty badania ją zaskakują. Okazuje się, że wydobyta z wody kobieta, to światowej sławy pianistka, Milena Bergman. Szkopuł jednak w tym, że Milena rok wcześniej… zginęła w katastrofie lotniczej.