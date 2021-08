Powieść „Rosyjskie róże”. O miłości, rodzinie i przyjaźni w trudnych, wojennych czasach. Dzieje się w Petersburgu, Paryżu i Nowym Jo

W niespokojnych czasach – pierwszej wojny światowej i rewolucji w Rosji, osadziła autorka książki losy rosyjskiej rodziny spokrewnionej z carem. Jej przedstawicielki, Luba i Sofia, dwie młode dziewczyny, robiły wszystko, by ocalić życie, rodzinę i ustrzec się przed bolszewikami. Nie wszystko się udało, spokój odnalazły dopiero na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

Sofia Stresznajewa ma małego synka i męża. Nim nastał 1914 rok, lato spędzała m.in. w Paryżu, w apartamencie amerykańskiej przyjaciółki Elizy Ferriday. Kobiety mocno się ze sobą przyjaźniły, przed wojną odwiedzały się wzajemnie w Petersburgu i Nowym Jorku. Sofia, przedstawicielka arystokracji, wraz ze swoją siostrą Lubą, spędzały czas na balach organizowanych w rezydencjach matki cara, dobrze znały też córki carskiej pary.

Pierwsza wojna światowa pokrzyżowała ich plany na przyszłość, pogruchotała spokój i bezpieczny do tej pory dom. Sofia z siostrą, ojcem i jego drugą żoną musiały wyjechać z niespokojnego Sankt Petersburga. Trafiły do Malinowa, gdzie ojciec rodziny miał wiejski dom i fabrykę płótna. W Malinowie, Sofia oferuje pracę jednej z młodych dziewczyn, Warince, córce miejscowej wróżki. Chce, by Warinka opiekowała się jej synkiem Maksem, bo szwajcarską nianię musiano odesłać do domu. Sofia nie mogła przypuszczać, jakie niebezpieczeństwo sprowadza w ten sposób na rodzinę i że pewnego dnia Warinka wyjedzie z małym Maksem i przyrodnim bratem do Paryża.