Powitanie w areszcie. Podejrzany o zabójstwo 11-latka z Katowic za kratami. Nagranie mrozi krew w żyłach. Tomaszowi M. grozi dożywocie

Z dotychczasowych ustaleń reporterów DZ wynika, że Tomasz M. porwał nastolatka 23 maja, kiedy ten wracał do domu z placu zabaw. Następnie zawiózł chłopca do mieszkania swojej siostry, przetrzymywał go, a potem udusił i zamierzał zabetonować ciało na terenie budowy swojego nowego domu. W pobliżu tego miejsca zatrzymali go mundurowi, w obecności których miał przyznać się do zbrodni.