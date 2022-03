Powitanie wiosny w Przedszkolu Miejskim nr 39 w Bytomiu. Zobaczcie zdjęcia. Magdalena Mikrut

21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Choć słynny bocian jeszcze nie przyleciał do Świerklańca (jego gniazdo można podglądać tu: www.bocian.swierklaniec.pl), to definitywnie pożegnaliśmy dziś zimę. Topienia Marzanny co prawda nie było, ale za to zorganizowano wielkie sadzenie kwiatów. Podczas wiosennego świętowania towarzyszyliśmy przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego nr 39 w Bytomiu, czyli z Zielonego Zakątka. Zobaczcie zdjęcia!