Powódź tysiąclecia w Rybniku. “Ciała zmarłych wypływały z wody. Przerażające”. Cmentarz osunął się w 1997 roku

- Pamiętam doskonale, że to był poniedziałkowy, upalny poranek w lipcu. Deszcz padał nieustannie od kilku dni. Woda z terenu całego cmentarza spływała w zasadzie w jedno miejsce. Grunt był tak nasiąknięty wodą, iż wówczas, w ten poranek ziemia osunęła się. Wraz z ziemią w dół runęło kilkadziesiąt grobów. To była wielka tragedia. Widok leżących w dole ciał, utkwił mi w głowie na długo. Czas zaciera ten obraz, ale nie wymaże go nigdy całkowicie – wspominał nam w 2012 roku Andrzej Kozera, ówczesny dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, która zarządza cmentarzem przy ul. Rudzkiej.