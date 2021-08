Powrót do pracy po urlopie. Jak się przygotować? Prof. Pudlo z SUM radzi: Urlop powinna poprzedzić analiza potrzeb

Zrelaksowany, wypoczęty pracownik powinien wrócić z urlopu do pracy z głową pełną pomysłów. Jeśli właśnie pomyślałeś, że w twoim przypadku są nikłe szanse na taki scenariusz wydarzeń, koniecznie sprawdź, co możesz zrobić, aby z entuzjazmem zasiąśc do biurka po swoich wakacjach.

– Na powrót do codzienności po urlopie trzeba przygotować się już przed wyjazdem na wakacje. Warto uporządkować wszystkie sprawy zanim rozpoczniemy wypoczywać, żeby po powrocie nie zostać zasypanym zaległościami. Pamiętajmy, że ucieczka na urlop przed niezałatwionymi sprawami to pewna recepta na ból głowy zaraz po powrocie. To samo dotyczy porządku w domu – chaos pozostawiony w chwili wyjazdu zemści się na nas po powrocie – przekonuje psychiatra prof. Robert Pudlo. – W pracy przed wyjazdem należy jasno podzielić zadania i obowiązki. Przekonanie, że nikt nie jest wystarczająco kompetentny, żeby podejmować decyzje w czasie naszej nieobecności wyklucza prawdziwy odpoczynek. Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych – dodaje.