Powroty do biur i pracy stacjonarnej. To koniec z home office? Pandemia COVID-19 zmieniła nasze wymagania i tryb pracy Olga Krzyżyk

Powroty do biur. W 2021 roku ponad 70 proc. zapytanych firm w badaniu sondażowym "Powrót firm do biura a pandemia COVID-19" przeprowadzonym przez Dailyfruits przewiduje powrót do pracy stacjonarnej. Co czwarta firma zaplanowała powrót pracowników do biur jeszcze w czasie wakacji. Na powrót do pracy w biurze przede wszystkim wpływają decyzje centralne oraz statystyki zachorowań na koronawirusa. Tak wynika z badania Dailyfruits. Okazuje się, że w 2020 roku z home office w Polsce korzystało ok. 8 mln Polaków. Nie wszyscy jednak mogli sobie pozwolić na pracę z domu. W wielu zakładach wdrożono dodatkowe zasady i środki bezpieczeństwa.