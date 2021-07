Powstała bezstykowa karta płatnicza z czujnikiem biometrycznym. Stworzyła ją francuska firma Thales

Jak podkreśla producent (firma Thales opracowała ponad 20 projektów kart płatniczych), pandemia i obowiązek zachowania dystansu społecznego napędza popyt na zbliżeniowe i bezdotykowe płatności. Biometryczne karty płatnicze mają spełniać tę potrzebę dla wszystkich transakcji, bez limitów wydatków.

Bezstykowa karta biometryczna upraszcza płatności zbliżeniowe, a także zapewnia prywatność użytkownikom. Odciski linii papilarnych użytkownika można wgrać na kartę podczas osobistej rejestracji – można tego dokonać w domu bądź w oddziale banku. Dane biometryczne użyte do rejestracji nie są udostępniane stronom trzecim; jak podkreślają w Thales, odcisk palca zapisany w chipie karty służy wyłącznie do uwierzytelnienia posiadacza karty podczas płatności zbliżeniowych. Również sprzedawcy detaliczni i bank nie mają dostępu do danych biometrycznych, są one bezpiecznie przechowywane w chipie karty.

W razie zagubienia lub kradzieży karta będzie bezużyteczna bez odcisku palca właściciela przy uwierzytelnianiu transakcji zbliżeniowej. W tego rodzaju – bezpiecznym – środowisku płatniczym nie ma potrzeby ustawiania limitu płatności. Co więcej, gdy użycie odcisku palca przez posiadacza karty nie jest możliwe (np. przy wypłacie gotówki z bankomatu), nadal można użyć kodu PIN jako rozwiązania awaryjnego.