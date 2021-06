Powstanie nowy kompleks Polonii Bytom. Podpisano umowę z wykonawcą obiektu

- Procedura przetargowa, która zakończyła się w maju, była poprzedzona fazą konsultacji - zarówno ze sztabem szkoleniowym, zawodnikami czy kibicami Polonii Bytom. Rozmawialiśmy wówczas o tym, jak ten obiekt ma wyglądać i czego tak naprawdę potrzebujemy - wyjaśniał Sławomir Kamiński, prezes zarządu spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że - w ramach inwestycji - wybudowany zostanie również trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 3200 metrów kwadratowych. Znajdą się w nim m.in. pomieszczenia szatniowe dla zawodników, kawiarenka z tarasem dla rodziców piłkarskich adeptów czy mini muzeum klubowe.

- Nowy obiekt ma stać się miejscem dla niespełna 400 młodych piłkarzy, bo tylu zawodników obecnie jest w naszej akademii. To jest element wprowadzanej przez nas nowej, opartej na młodzieży, filozofii rozwoju klubu. Nabory do akademii piłkarskiej cieszą się dużą popularnością, a poprawa warunków zapewni nam dodatkowe atuty. Nie zapominamy też o drużynie seniorów i meczach z udziałem publiczności - to dla nich powstanie wysokiej klasy boisko z trybunami - nie ma wątpliwości Sławomir Kamiński.