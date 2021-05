Pożar hali z podpałką do grilla w Wilkowiecku pod Kłobuckiem. Podczas akcji gaśniczej zasłabł jeden ze strażaków

Jak informuje portal klobucka.pl, pożarem objęta była hala produkcyjna o wymiarach ok. 12 x 50m, w której prowadzona była produkcja podpałki do grilla.

- Według wstępnej oceny straży pożarnej ogień objął ok. 70 procent hali. Zawaleniu uległ dach budynku, przez co zniszczeniu uległa część sprzętu zmagazynowanego wewnątrz pomieszczenia. Do zdarzenia zostało zadysponowanych łącznie 11 zastępów PSP i OSP – poinformował rzecznik PSP w Kłobucku.