Pożar przy ulicy Hajduckiej w Chorzowie. Znaleziono zwłoki 70-latka. Ewakuowano 14 osób

Pożar przy Hajduckiej – co się stało w nocy w Chorzowie?

Prokuratura wyjaśni przyczyny pożaru przy Hajduckiej

Na miejsce wybuchu pożaru przyjechał prokuratur. Jak wyjaśnia Cezary Goik – prokurator rejonowy z Chorzowa jest to standardowa procedura w podobnych przypadkach. Choć zazwyczaj o pożarze decyduje czynnik niezwiązany z przestępstwem, to jednak koniecznym jest sprawdzenie, co doprowadziło do zaprószenia ognia – szczególnie, gdy znajdowane jest ciało. Prokurator dodaje również, że na miejscu pracuje w tej chwili biegły z zakresu pożarnictwa. Celem jego pracy jest ustalenie przyczyn zaprószenia ognia. Jak podaje chorzowska prokuratura zostaną także przesłuchani świadkowie. W planach jest także przeprowadzenie sekcji zwłok seniora, którego ciało znaleźli strażacy.