Pożar sklepu Lewiatan pod Częstochową. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są wysokie

Energetyczny start z TAURONEM. Program dla świeżo upieczonych rodziców

Mamy fantastyczną informację dla mam, które w ostatnich dniach urodziły dzieci w szpitalach w Katowicach i Wrocławiu! Aż 400 z Was otrzyma wyjątkową paczuszkę powitalną od TAURONA. W środku znajde się ubranko dla niemowląt i zaproszenie do udziału w specjalnej akcji, która ma na celu wsparcie świeżo upieczonych rodziców. Wszystko po to, żeby mama i tata mogli jak najlepiej spełniać się w nowej, życiowej roli i – od pierwszego dnia pojawienia się na świecie ich małego skarbu - cieszyć się macierzyństwem i tacierzyństwem.