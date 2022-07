Pożar sklepu na Racławickiej w Częstochowie. Kłęby dymu w centrum miasta

Drugi pożar w tym samym miejscu

Gęste kłęby dymu spowiły w niedzielę okolice ulicy Dąbrowskiego i placu Biegańskiego. W sklepie Home&Story doszło do pożaru. Czarny dym zaczął wydobywać się ze sklepu i dostał się do sąsiedniej restauracji. Jej klienci musieli szybko opuścić lokal. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy dostali się do sklepu i gaszą ogień.