Pożar w bloku w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień pojawił się w łazience jednego z mieszkań. Przyczyną najprawdopodobniej zwarcie instalacji Piotr Chrobok

Jastrzębie Zdrój. Pożarowi w mieszkaniu towarzyszyło spore zadymienie. Facebook/KM PSP Jastrzębie-Zdrój Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Wygląda na to, że zwarcie instalacji elektrycznej stoi za wybuchem ognia, do którego doszło w jednym z budynków wielorodzinnych w Jastrzębiu. Z ogniem walczyły cztery zastępy straży pożarnej. Ucierpiał 40-letni właściciel mieszkania. Mężczyzna odmówił jednak przewiezienia do szpitala.