Pożar w Bytomiu. Spaliło się poddasze budynku wielorodzinnego. Ul. Miarki jest zablokowana. W akcji gaśniczej ucierpiał strażak Paweł Kurczonek

Pożar kamienicy w Bytomiu - poszkodowany strażak Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

3 marca ok. godz. 14.00 doszło do pożaru na ul. Miarki w Bytomiu. Spaliło się poddasze budynku wielorodzinnego. W akcji gaszenia poszkodowany został strażak, z poparzeniami został odwieziony do szpitala.