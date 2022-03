Pożar w Ornontowicach. Na miejscu pracowało 14 zastępów Straży Pożarnej. Jedna osoba trafiła do szpitala Marcin Śliwa

W Ornontowicach doszło do pożaru w gospodarstwie rolnym. Ogień w całości objął dwa połączone ze sobą budynki. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Około godziny 14.40 w Ornontowicach, w powiecie Mikołowskim, doszło do pożaru. Ogień zapłonął w budynku gospodarczym i przedostał się również do części mieszkalnej. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.