Pożar w Warszowicach przy DK81. Spłonęły budynki gospodarcze i sprzęt rolniczy

Duży pożar przy DK81 w Warszowicach

Aktualizacja 22.26 Spaleniu uległ w całości dach budynku gospodarczego oraz nadpalony dach na budynku mieszkalnym przybudowanym do części gospodarczej. 4 osoby, w tym 2 dzieci, opuściły budynek przed przybyciem straży pożarnej. W akcji gaśniczej bierze udział 16 zastępów. Sytuacja jest już opanowana.

- Ratownicy udzielają pomocy rodzinie, do której należy dom i budynek gospodarczy. Źle się poczuli. Na miejscu pracują zarówno jednostki PSP i OSP z Pszczyny, Pawłowic, Żor, Warszowic, Studzionki i Krzyżowic. Nasze działania cały czas trwają i będą trwać do późnych godzin nocnych, jak nie do wczesnych godzin porannych - mówi Caputa.

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych.